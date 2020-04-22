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      Назвали ймовірну причину масштабних пожеж на Житомирщині

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      Назвали причину масових пожеж на Житомирщині / фото з фейсбуку Віталія Бунечка

      Приборкати пожежу в Житомирській області рятувальники намагаються вже тиждень. Одна з версій про те, що могло призвести до масштабного горіння – пошкодження ліній електропередач.

       Так представники ДСНС, правоохоронці і працівники лісового господарства припускають, що дерево могло впасти і пошкодити електродроти. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у фейсбуці.

      Тут детально Пожежа в Житомирській області: рятувальники шостий день гасять вогонь – карта, фото і відео

      Дерево впало в густій ділянці лісу, а швидкому поширенню вогню сприяв вітер швидкістю 20-25 метрів на секунду, якого у цій місцевості не було більше ніж 10 років. Окрім того, сприяв спалаху і захарещений ліс, чистку якого не проповили з часів аварії на Чорнобильській АЕС.

      Уже на етапі гасіння рятувальники зіштовхнулися з проблемою захаращення ділянок в другій та третій зоні відселення, внаслідок аварії на ЧАЕС. За попередньою оцінкою, комплексне очищення не проводилося більше 30 років,
      – написав Бунечко.

      Пожежа на Житомирщині: дивіться відео від рятувальників

      Коротко про пожежі на Житомирщині станом на 19 квітня

      • Лісова пожежа почалася 16 квітня поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.
      • На ранок 19 квітня було 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення.
      • Вогонь знищив 39 будівель, зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель.
         
      • Всього було залучено понад тисячу осіб і 156 одиниць техніки. 
      • Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук пояснив, що пожежники не мають можливості дістатися до окремих осередків: по-перше, відсутні дороги, а по-друге, захаращені ліси.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Чорнобиль ДСНС Новини Житомира Надзвичайні ситуації Пожежа Пожежа в Чорнобильській зоні
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