Назвали ймовірну причину масштабних пожеж на Житомирщині

Приборкати пожежу в Житомирській області рятувальники намагаються вже тиждень. Одна з версій про те, що могло призвести до масштабного горіння – пошкодження ліній електропередач.

Так представники ДСНС, правоохоронці і працівники лісового господарства припускають, що дерево могло впасти і пошкодити електродроти. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дерево впало в густій ділянці лісу, а швидкому поширенню вогню сприяв вітер швидкістю 20-25 метрів на секунду, якого у цій місцевості не було більше ніж 10 років. Окрім того, сприяв спалаху і захарещений ліс, чистку якого не проповили з часів аварії на Чорнобильській АЕС.

Уже на етапі гасіння рятувальники зіштовхнулися з проблемою захаращення ділянок в другій та третій зоні відселення, внаслідок аварії на ЧАЕС. За попередньою оцінкою, комплексне очищення не проводилося більше 30 років,

– написав Бунечко.

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Коротко про пожежі на Житомирщині станом на 19 квітня

Лісова пожежа почалася 16 квітня поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.

На ранок 19 квітня було 9 осередків горіння , з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках тривають роботи щодо обмеження їхнього поширення.

Вогонь знищив 39 будівель , зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель.



, зокрема ті, які люди самовільно використовували як дачні ділянки. Загалом врятовано 45 будівель. Всього було залучено понад тисячу осіб і 156 одиниць техніки.