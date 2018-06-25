Назван наиболее комфортный город для проживания в Украине

Украинское издание "Фокус" составило рейтинг городов в Украине, которые имеют лучшие показатели комфорта, экологии и безопасности. Следовательно, лучшим городом для проживания стал Харьков.

В издании эксперты оценивали качество украинских городов по 7 критериям: экономическое положение, легкость поиска работы и возможность получения образования, качество муниципальных услуг, перспективы для ведения бизнеса, безопасность проживания, транспортная инфраструктура и экология.

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Во внимание брались лишь 22 областных центрах Украины, за исключением неподконтрольных Донецка и Луганска, и аннексированных городов Крыма – Симферополя и Севастополя. Из максимальных 100 баллов, Харьков получил 67,1 балл. Самым экологичным городом Украины назван Луцк, самым безопасным – Ивано-Франковск, а самая высокая инвестиционная привлекательность в Полтаве.



Харьков стал самым комфортным городом в Украине

Рейтинг самых комфортных городов для проживания в 2018 году:

Харьков;

Винница;

Киев;

Львов;

Одесса;

Днепр;

Чернигов;

Луцк;

Житомир;

Хмельницкий;

Ивано-Франковск;

Черкассы;

Тернополь;

Полтава;

Запорожье;

Ровно;

Херсон;

Ужгород;

Сумы;

Кропивницкий;

Николаев;

Черновцы.