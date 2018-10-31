Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в Украине

Компания Ookla опубликовала рейтинг мобильных операторов Украины за скоростью интернета.

Результаты рейтинга определили благодаря тестам в приложения Speedtest, которые в течение последних 6 месяцев проводили украинские пользователи. Самым быстрым оказался мобильный интернет от Киевстар.

Всего за последние полгода украинцы в приложении Speedtest совершили почти 3 млн тестов, измеряя скорость 4G, который недавно появился в Украине, так и 3G. Эксперты компании Ookla, которой принадлежит приложение Speedtest, проанализировали результаты тестов и определили среднюю скорость мобильного интернета украинских операторов.

Рейтинг мобильных операторов по скорости интернета по данным Ookla. Источник: www.speedtest.net.

Так, средняя скорость мобильного интернета в сети "Киевстар" оказалась самой высокой – 18,42. При этом скорость загрузки, как уточняется на сайте Ookla, у этого оператора была 20.14 Мбит/c, а передача данных – 9,54 Мбит/c.

На втором месте в рейтинге скорости, несмотря на обозначение их сети 4.5 G, оказался lifecell (средняя скорость 16.47), а на третьем месте – Vodafone Украина (13,52).

Благодаря запуску в Украине 4G – средняя скорость мобильного интернета по стране в целом выросла более чем в два раза – с 8.3 Мбит/c в сентябре 2017 года до 18.8 Мбит/c в сентябре этого года. Это позволило Украине существенно подняться в международном рейтинге скорости интернета – Speedtest Global Index – с 111 на 75 место.

Украина в рейтинге Speedtest Global Index. Источник: www.speedtest.net.

Похоже, что длительная подготовка к запуску сети нового поколения пошла Киевстар на пользу. 4G-связью этого оператора сейчас охвачено 3410 населенных пунктов Украины, где живет около 20 млн человек. В lifecell сообщают, что их интернет четвертого поколения доступен в 2250 населенных пунктах, а Vodafone Украина не уточняет количество населенных пунктов.