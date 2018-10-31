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      Названо оператора з найшвидкіснішим мобільним інтернетом в Україні

      628 Читать новость на русском
      Швидкий мобільний інтернет
      Швидкий мобільний інтернет / vynohradivnews.in.ua

      Компанія Ookla опублікувала рейтинг мобільних операторів України за швидкістю інтернету.

      Результати рейтингу визначили завдяки тестам в додатку Speedtest, які протягом останніх 6 місяців проводили українські користувачі. Найшвидшим виявився мобільний інтернет від Київстар, пише "Обозреватель".

      Всього за останні півроку українці в додатку Speedtest здійснили майже 3 млн тестів, вимірюючи швидкість 4G, який недавно з'явився в Україні, так і 3G. Експерти компанії Ookla, якій належить додаток Speedtest, проаналізували результати тестів і визначили середню швидкість мобільного інтернету українських операторів.


      Рейтинг мобільних операторів за швидкістю інтернету за даними Ookla. Джерело: www.speedtest.net.

      Так, середня швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар виявилася найвищою – 18,42. При цьому швидкість завантаження, як уточнюється на сайті Ookla, у цього оператора була 20.14 Мбіт/c, а передача даних – 9,54 Мбіт/c.

      На другому місці в рейтингу швидкості, незважаючи на позначення їх мережі як 4.5G, виявився lifecell (середня швидкість 16.47), а на третьому місці – Vodafone Україна (13,52).

      Завдяки запуску в Україні 4G середня швидкість мобільного інтернету по країні в цілому зросла у більше ніж в два рази – з 8.3 Мбіт/c у вересні 2017 року до 18.8 Мбіт/c у вересні цього року. Це дозволило Україні значно піднятися в міжнародному рейтинг швидкості інтернету – Speedtest Global Index – зі 111 на 75 місце.


      Україна в рейтингу Speedtest Global Index. Джерело: www.speedtest.net.

      Схоже, що тривала підготовка до запуску мережі нового покоління пішла Київстар на користь. 4G-зв'язком цього оператора зараз охоплено 3410 населених пунктів України, де живе близько 20 млн людей. У lifecell повідомляють, що їх інтернет четвертого покоління доступний в 2250 населених пунктах, а Vodafone Україна не уточнює кількість населених пунктів.

      Теги: Новини України Інтернет 4G
      Джерело: 24 Канал
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