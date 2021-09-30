Названа компания, которая стала одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины

За годы своего существования международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест стала одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины, вложив в нее 10 млрд долларов или 7,8% всех капитальных инвестиций промышленности.

Отмечается, что средняя сумма CAPEX Группы за последний 5-летний цикл составила 700 млн долларов в год, или каждый десятый доллар инвестиций промышленности. В 2018-2019 годах капитальные инвестиции Метинвеста на тонну стали достигли рекордного уровня – около 70 долларов на тонну стали, при среднем уровне в мире – 50 долларов.

Предприятия Группы компаний Метинвест за 15 лет экспортировали продукции на сумму более 100 млрд долларов.

"То есть, группа Метинвест обеспечивает каждый седьмой доллар валютных поступлений от экспорта товаров, а в 2020 году – каждый шестой. Рекордного уровня доля в общем экспорте из Украины достигла в 2018 году – 18%", – говорится в сообщении.

В частности, основными экспортными рынками для предприятий Группы являются страны ЕС (38.8% от суммы экспорта) и страны Ближнего Востока и Северной Африки (23.6%).