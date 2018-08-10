Названа новая опасность использования смартфонов

Кроме серьезных нарушений, голубой свет от экрана мобильного телефона может спровоцировать даже потерю зрения.

Об этом сообщили ученые Университета Толедо в США, передает "РИА Новости".

Они выяснили, что голубой свет приводит к формированию в организме токсичного химического вещества – происходит образование скрученной формы ретинала – производного витамина А.

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Свет от смартфона нарушает режим сна

Ученые утверждают, что неспособность организма самостоятельно справиться с этим токсичным веществом приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, то есть повышается уровень кальция, после чего клетки меняют форму и погибают.

Следствием этого процесса становится дегенерация желтого пятна, которая ухудшает остроту зрения и постепенно приводит к слепоте.

Голубой свет от телефона может спровоцировать слепоту

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