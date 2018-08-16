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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Названа партия, которая тратит больше всего денег на рекламу

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Больше всего денег на рекламу тратит партия Тимошенко. 50 миллионов гривен – столько украинские парламентские партии потратили на рекламу за последний квартал. Большинство партий распоряжались деньгами, которые им платит государство. А вот партия "Батькивщина" ими почти не пользовалась, и умудрилась потратить столько же, сколько все остальные партии вместе – 25 миллионов.

Ее рекламными бордами завешаны все города и села, а в телевизорах видеоролики Леди Ю конкурируют по популярности с рекламой стиральных порошков. "Батькивщина" на то, чтобы мероприятие было на высоком уровне потратила более миллиона гривен. Однако это конечно ничто по сравнению с общей суммой, которую партия потратила на рекламу всего за 3 месяца. Тимошенковские 25 миллионов гривен – это рекламный бюджет всех других партий за квартал.

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Отчеты партий проанализировало движение "Честно". Активнее всего рекламировались на телевидении и радио. Чуть меньше потратили на билборды. В отличие от других партий, которые на рекламу преимущественно тратили средства из государственного финансирования, "Батькивщина" оплатила пиар из частных взносов, их аж 615. Наибольший вкладчик жена депутата "Батькивщины" Русалана Богдана. Она пожертвовала почти миллион гривен. Между тем, ранее журналисты нашли доказательства, что люди, которые якобы жертвовали деньги "Батькивщине" об этом даже не знали, а на самом деле они были неизвестного происхождения.

В апреле и в первой половине мая не было никаких пожертвований, а затем с 22 мая фактически за месяц и зашли эти 23 миллиона на счет. Технические признаки цетрализованой схемы по вводу средств есть,
– отметил аналитик движения Честно Игорь Фещенко.

И пока движение "Честно" проверяет более 600 вкладчиков в "Батькивщину", Тимошенко остро критикует схемы нынешней власти и обещает "новый курс". Однако, удержаться от того, чтобы не надеть брендовые туфли Dior приблизительной стоимостью 20 тысяч гривен на перезентацию не смогла. О любви "поборнице низких тарифов" к брендовому гардеробу журналисты писали неоднократно.

В то же время, она арендует элитный особняк в Конча-Заспе у своей же двоюродной сестры. Все это не мешает ей возглавлять президентский рейтинг. Политологи и социологи объясняют: люди просто к ней привыкли.

Есть огромное электоральное ядро, которое давно голосует за нее и ожидает, что она станет президентом,
– отметил социолог группы Рейтинг Любомир Мысов.

Такой образ мышления людей превалирует в головах граждан в государстве-соседе. А вот избавлятся ли от него украинцы станет известно весной 2019 года, когда получим результаты президентских выборов.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Реклама Юлия Тимошенко Деньги
Источник: 24 Канал
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