Названо партію, яка витрачає найбільше грошей на рекламу

Найбільше грошей на рекламу витрачає партія Тимошенко. 50 мільйонів гривень – стільки українські парламентські партії витратили на рекламу за останній квартал. Більшість партій розпоряджались грошима, які їм сплачує держава. А от партія "Батьківщина" ними майже не користувалась, і примудрилась витратити стільки ж, скільки всі інші партії загалом – 25 мільйонів.

Її рекламними бордами завішані усі міста й села, а в телевізорах відеоролики Леді Ю конкурують за популярністю з рекламою пральних порошків. "Батьківщина" на те, щоб захід був на високому рівні витратила кругленьку суму понад мільйон гривень. Проте це звісно ніщо в порівнянні з загальною сумою, яку партія витратила на рекламу всього лише за 3 місяці. Тимошенківські 25 мільйонів гривень – це рекламний бюджет всіх інший партій за квартал.

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Звіти партій проаналізував рух "Чесно". Найактивніше рекламувалися на телебаченні та радіо. Трохи менше витратили на білборди. На відміну від інших партій, які на рекламу переважно витрачали кошти з державного фінансування, "Батьківщина" оплатила піар з приватних внесків, їх аж 615. Найбільший вкладник дружина депутата "Батьківщини" Русалана Богдана. Вона пожертвувала майже мільйон гривень. Водночас, раніше журналісти знайшли докази, що люди, які нібито жертвували гроші "Батьківщині" про це навіть не знали, а насправді вони були невідомого походження.

В квітні і в першій половині травня не було жодних пожертвувань, а потім з 22 травня фактично за місяць і зайшли ці 23 мільйони на рахунок. Технічні ознаки цетралізованої схеми по вводу коштів є,

– зазначив аналітик руху Чесно Ігор Фещенко.

І поки рух "Чесно" перевіряє понад 600 вкладників в "Батьківщину", Тимошенко гостро критикує схеми нинішньої влади і обіцяє "новий курс". Однак, стриматися, щоб не вдягти брендові туфлі Dior приблизною вартістю 20 000 гривень на перезентацію не змогла. Про любов "поборниці низьких тарифів" до брендового гардеробу журналісти писали неодноразово.

Водночас, вона орендує елітний маєток в Конча-Заспі у своєї ж двоюрідної сестри. Все це не заважає їй очолювати президентський рейтинг. Політологи і соціологи пояснюють: люди просто до неї звикли.

Є величезне електоральне ядро, яке давно голосує за неї і очікує, що вона стане президентом,

– наголосив соціолог групи Рейтинг Любомир Мисів.

Такий спосіб мислення людей превалює в головах громадян у держави сусіда. А от позбуваються його українці стане відомо навесні 2019 року, коли отримаємо результати президентських виборів.