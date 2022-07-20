Президент отметил, что название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун".

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Договоренности по современной ПВО

Зеленский убежден, что следующим должно быть название современных систем противовоздушной обороны, которые Украина запрашивает у партнеров. По словам главы государства, власти ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО.

У нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, которые позволяют уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты,

– признался президент.

Однако все зависит не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах.

российский террор должен проиграть

Зеленский объяснил, что именно поэтому тема ПВО стала ключевой в выступлении первой леди Украины перед Конгрессом США. Он отметил, что впервые в истории первая леди делала такое обращение к Конгрессу. Это честь для Украины.

Президент добавил, что выступление было максимально практичным и искренним. Елена рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Зеленский надеется, что ответы на запросы украинцев не заставят себя ждать, поскольку российский террор должен проиграть.

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