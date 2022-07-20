Президент зауважив, що назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун".

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Домовленості щодо сучасної ППО

Зеленський переконаний, що наступною має бути назва сучасних систем протиповітряної оборони, які Україна запитує в партнерів. За словами глави держави, влада жодного дня не припиняла роботу, щоб отримати ефективну ППО.

Ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту,

– зізнався президент.

Однак все залежить не від нас, а від політичних рішень, які можуть ухвалити в ключових столицях.

російський терор має програти

Зеленський пояснив, що саме тому тема ППО стала ключовою у виступі першої леді України перед Конгресом США. Він відзначив, вперше в історії перша леді робила таке звернення до Конгресу. Це честь для України.

Президент додав, що виступ був максимально практичним і щирим. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Зеленський сподівається, що відповіді на запити українців не забаряться, оскільки російський терор має програти.

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