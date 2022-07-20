Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час вечірнього звернення. Це трапилось ввечері 20 липня – на 147 день війни, яку росія почала проти України.

Зауважте Назва HIMARS стала для нас майже рідною, наступною буде назва ППО, – звернення Зеленського

Зеленський прокоментував шантаж кремля у газовому питанні

Володимир Зеленський заявив, що помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з росії.

І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки,

– заявив Володимир Зеленський.

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