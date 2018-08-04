Названные самые эффективные аэропорты мира

Специалисты проанализировали аэропорты по всему миру и определили самые эффективные транспортные предприятия.

Рейтинг составляло Опытное общество воздушного транспорта (ATRS) совместно с Авиационным университетом Эмбри-Риддла. Результаты исследования были представлены на конференции в Сеуле, передает Центр транспортных стратегий.

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Как отмечается, в рейтинге приводится "всестороннее, объективное сравнение аэропортов по всему миру с акцентом на производительность, эффективность управления, объем расходов и аэропортовые сборы". Документ содержит данные о 205 аэропортах и 24 группах аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки.



Лидером рейтинга ATRS стал аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон. Этот аэропорт также считается самым загруженным в мире. Он ежегодно обслуживает более 104 миллионов пассажиров.



Аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон



В Азиатско-Тихоокеанском регионе лидирует аэропорт Гонконг, который принимает более 40 миллионов пассажиров в год, также высокие показатели эффективности наблюдаются в аэропорту Гуам (10 миллионов путешественников ежегодно), южнокорейских Чеджу (25-40 миллионов пассажиров в год) и Кимхэ (10-25 миллионов пассажиров).



Аэропорт Гонконг



Самым эффективным в Океании уже восьмой раз подряд назван аэропорт Сидней.



Аэропорт Сидней



Относительно европейськии аэропортов, то первую строчку рейтинга досталась амстердамскому Схипхол. Лучшими в своих категориях стали авиагавань в Копенгагене, Афинах и французско-швейцарский Базель-Мюлуз-Фрайбург.



Аэропорт Схипхол

