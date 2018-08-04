Названі найефективніші аеропорти світу

Фахівці проаналізували аеропорти по всьому світу і визначили найефективніші транспортні підприємства.

Рейтинг складали Дослідне товариство повітряного транспорту (ATRS) спільно з Авіаційним університетом Ембрі-Редла. Результати дослідження були представлені на конференції в Сеулі, передає Центр транспортних стратегій.

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Як зазначається, у рейтингу наводиться "всебічне, неупереджене порівняння аеропортів по всьому світу з акцентом на продуктивність, ефективність управління, обсяг витрат та аеропортові збори". Документ містить дані про 205 аеропортах і 24 групах аеропортів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи і Північної Америки.

Лідером рейтингу ATRS став аеропорт Атланти Хартсфілд-Джексон. Цей аеропорт також вважається найбільш завантаженим у світі. Він щорічно обслуговує понад 104 мільйони пасажирів.



Аеропорт Атланти Хартсфілд-Джексон

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні лідирує аеропорт Гонконг, який приймає понад 40 мільйонів пасажирів на рік, також високі показники ефективності спостерігаються у аеропорту Гуам (10 мільйонів мандрівників щорічно), південнокорейських Чеджу (25-40 мільйонів пасажирів на рік) і Кімхе (10-25 мільйонів пасажирів).



Аеропорт Гонконг

Найефективнішим в Океанії вже восьмий раз поспіль названо аеропорт Сідней.



Аеропорт Сідней

Щодо європейськиї аеропортів, то перший рядок рейтингу дістався амстердамському Схіпхол. Кращими в своїх категоріях стали авіагавань в Копенгагені, Афінах і французько-швейцарський Базель-Мюлуз-Фрайбург.



Аеропрт Схіпхол

