Названы самые несвободные места на Земле: они – в Украине

Второй год подряд американская организация Freedom House, которая отслеживает состояние демократии в мире, называет оккупированные Россией территории Украины самыми несвободными местами. Ситуация с правами человека там даже хуже, чем в Южном Судане, Северной Корее и секторе Газа.

Жители оккупированных территорий вынуждены жить по российским законам, которые ограничивают их права, пишет Politico.

Почему ВОТ признаны самыми несвободными местами на планете?

Дискриминационные нормы, закрепленные в российском законодательстве, влияют практически на все сферы жизни людей.

В то же время эти меры, по-видимому, изменяют демографический состав региона. В отчете Freedom House отмечается, что Россия "намеренно изменяет этнический состав" территорий, чтобы уничтожить определенную культуру или изменить политический баланс в пользу другой группы.

Международное гуманитарное право запрещает оккупирующему государству вносить постоянные изменения на захваченных территориях, особенно в демографической, социальной и экономической сферах. Однако Москва утверждает, что эти территории не являются оккупированными, а якобы просто стали частью России и поэтому должны подчиняться российскому законодательству.

Эта оккупация является одной из наиболее документально подтвержденных систем репрессий, притеснений и нарушений прав человека, поскольку очень много информации находится в открытом доступе,

– говорит Даниэль Белл, руководительница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По ее словам, речь идет о системном подходе к ограничению прав и основных свобод людей.

С 2022 года Мониторинговая миссия ООН зафиксировала как минимум 16 российских законов и указов, ограничивающих права граждан Украины на оккупированных территориях.

В школах преподают российскую версию истории, навязывая детям российскую идентичность и ценности.

"Украинский национализм", к которому российские власти относят даже симпатии к Украине или использование украинского языка, преследуется как "экстремизм".

В то же время переселение граждан России на оккупированные территории активно поощряется.

Одним из процессов, способствующих русификации оккупированных регионов, является принудительная паспортизация. Российские власти официально объявляют украинцев, проживающих на оккупированных территориях, "иностранцами" и заставляют их получать российское гражданство. Без него люди фактически теряют доступ к важным правам и услугам – медицинской помощи, социальным выплатам, работе и возможности владеть имуществом.

Мониторинговая миссия ООН на данный момент зафиксировала более 400 подобных случаев задержаний на оккупированных территориях по обвинениям в государственной измене и шпионаже.

В то же время невозможно установить точное количество людей, которых удерживают без связи с внешним миром.

По данным Мониторинговой миссии ООН, некоторые жители, которых Россия называет депортированными, на самом деле пропали без вести и могут находиться в тюрьмах. Еще тысячи людей были вынуждены покинуть оккупированные территории из-за запугиваний, насилия и дискриминации.

Еще одним способом изменения демографического состава оккупированных территорий является конфискация жилья людей, выехавших из-за войны. Это фактически лишает их возможности вернуться домой.

Новые законы, введенные после оккупации, позволяют российским властям изымать пустующую "бесхозную" недвижимость, если владелец лично не перерегистрировал ее и не имеет российского гражданства.

Украинцы, которые пытаются выполнить эти требования и вернуться домой, могут попасть под российскую "фильтрацию", быть арестованными или получить запрет на въезд в аэропорту Шереметьево в Москве. Это фактически единственный возможный способ попасть на оккупированные территории, поскольку сухопутные границы для них закрыты.

По данным Мониторинговой миссии ООН, по состоянию на июль этого года на оккупированных территориях Украины более 60 тысяч частных объектов недвижимости были признаны "бесхозными". По меньшей мере 6500 из них уже конфисковали. Часть такого жилья передали ветеранам российской "спецоперации", а часть продали переселенцам из России на льготных условиях.

Документы о работниках на оккупированных территориях свидетельствуют, что административные органы, государственные службы и органы управления постепенно заполняются людьми, приехавшими из России.

Особенно сильно это сказалось на образовании.

В школах ввели милитаризованную российскую программу, а новые учебники пропагандируют официальную кремлевскую версию истории. В них утверждается, что оккупированные регионы якобы никогда не поддерживали независимость Украины и всегда были российскими.

Родителей, которые отказываются отдавать детей в такие школы или обучают их по украинским онлайн-программам, штрафуют. Также им угрожают лишением родительских прав.

Некоторые учебные заведения могут фактически направлять учеников в российскую армию. После получения российского паспорта, без которого на оккупированных территориях становится почти невозможно нормально жить, человек может быть призван на военную службу и отправлен воевать против Украины.

Как и депортация, такая практика прямо запрещена Женевскими конвенциями.

В Мониторинговой миссии ООН опасаются, что мир может перестать слышать об этих нарушениях и замечать их. Даниэль Белл подчеркнула: когда атмосфера становится настолько репрессивной, а людей настолько запугивают, они перестают говорить о нарушениях, и количество сообщений о них уменьшается.

Со временем некоторые жители оккупированных территорий начинают задумываться, останется ли там что-то украинское, даже если эти земли когда-нибудь снова окажутся под контролем Киева.