Названы 27 победителей на руководящие должности в ГБР: список

Конкурсная комиссия завершила отбор кандидатов на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований. Теперь эти кандидатуры должен проверить директор Бюро Роман Труба. Только после этого их смогут назначить на должности.

Такое решение комиссия приняла на заседании 18 июля.

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В частности, утверждены следующие кандидатуры:

Директор территориального управления в Киеве – Руслан Марчук. Он работает в полиции.

Директор территориального управления в Краматорске – Артем Матвеев.

Директор территориального управления во Львове – Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области. Его назначение лоббирует народный депутат от партии "Свобода" Игорь Кривецкий.

Директор территориального управления в Мелитополе – Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Директор территориального управления в Николаеве – Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залиско, креатура депутата от фракции БПП Александра Грановского.

Директор территориального управления в Полтаве – Владимир Тимошко.

Директор территориального управления в Хмельницком – Сергей Палатов.

Руководитель первого управления организации досудебных расследований – Евгений Шевцов. Он работает в полиции и ГБР.

Руководитель второго управления организации досудебных расследований – Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.

Руководитель третьего управления организации досудебных расследований – Артем Бугаец.

Руководитель управления информационно-аналитической разведки – Роман Белоус. Он служащий нацполиции.

Руководитель управления оперативных разработок – Владимир Криволапов.

Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований – Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.

Руководитель управления внутреннего контроля – Богдан Чобиток. Чобиток прошел по квоте начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчины и его заместителя Василия Писного. Ранее он работал в СБУ.

Руководитель управления обеспечения деятельности – Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.

Руководитель управления кадровой работы и государственной службы – Виталий Француз.

Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций – Андрей Багров. Работает в нацполиции.

Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий – Александр Яковлев.

Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер – Денис Луцик.

Руководитель управления правового обеспечения – Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГКВС Минюста.

Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации – Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.

Руководитель управления специального назначения – Андрей Калашник.

Начальник отдела внутреннего аудита – Петр Божевский. Он работает в СБУ.

Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения – Александр Коваль.

Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ – Марьяна Гаевская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Главный специалист отдела проведения проверок с применением полиграфа управлением внутреннего контроля – Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

После этого список, утвержденный комиссией, передадут директору ГБР Роману Трубе.

Также Кабмин должен позже опубликовать информацию о должностных лицах, избранных комиссией.

Ранее в распоряжение издания "Украинская правда" попал список из 15 заранее утвержденных кандидатов на руководящие должности ГБР, нардеп Сергей Лещенко назвал еще 6 новых фамилий.

Результаты открытого голосования комиссии подтвердили назначение большей части чиновников из списка, опубликованного УП.

Отметим, что имена 6 должностных лиц УП не были известны.

Многие из утвержденных служащих являются креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В частности, Марчук, Шевцов, Туру, Белоус, Криволапов, Житник, Багров, Пащенко, Костюкова, Калашник, Гаевская-Ковбасюк.

Комиссия отобрала чиновников из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии входит 9 человек: по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

От Верховной Рады вошли народные депутаты Владислав Бухарев ("Батькивщина"), Евгений Дейдей ("Народный фронт"), Николай Паламарчук ("Блок Петра Порошенко").

От президента – два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик (председатель комиссии) и Виктор Самохвалов, а также партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.

От Кабинета министров – доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель министра юстиции (секретарь комиссии) Наталья Севостьянова.

Что такое ГБР?

Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно – преступлениями, совершенными высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений. Закон о ГБР был принят 12 ноября 2015 года. На неруководящие должности в ГБР проводят конкурс внутренние комиссии ГБР. Но в конкурс на руководящие должности ГБР не имеет права вмешиваться. Внешняя комиссия сформирована по квотам президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.