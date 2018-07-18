Названы 27 победителей на руководящие должности в ГБР: список
Конкурсная комиссия завершила отбор кандидатов на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований. Теперь эти кандидатуры должен проверить директор Бюро Роман Труба. Только после этого их смогут назначить на должности.
Такое решение комиссия приняла на заседании 18 июля.
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В частности, утверждены следующие кандидатуры:
Директор территориального управления в Киеве – Руслан Марчук. Он работает в полиции.
Директор территориального управления в Краматорске – Артем Матвеев.
Директор территориального управления во Львове – Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области. Его назначение лоббирует народный депутат от партии "Свобода" Игорь Кривецкий.
Директор территориального управления в Мелитополе – Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.
Директор территориального управления в Николаеве – Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залиско, креатура депутата от фракции БПП Александра Грановского.
Директор территориального управления в Полтаве – Владимир Тимошко.
Директор территориального управления в Хмельницком – Сергей Палатов.
Руководитель первого управления организации досудебных расследований – Евгений Шевцов. Он работает в полиции и ГБР.
Руководитель второго управления организации досудебных расследований – Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.
Руководитель третьего управления организации досудебных расследований – Артем Бугаец.
Руководитель управления информационно-аналитической разведки – Роман Белоус. Он служащий нацполиции.
Руководитель управления оперативных разработок – Владимир Криволапов.
Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований – Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.
Руководитель управления внутреннего контроля – Богдан Чобиток. Чобиток прошел по квоте начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчины и его заместителя Василия Писного. Ранее он работал в СБУ.
Руководитель управления обеспечения деятельности – Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.
Руководитель управления кадровой работы и государственной службы – Виталий Француз.
Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций – Андрей Багров. Работает в нацполиции.
Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий – Александр Яковлев.
Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер – Денис Луцик.
Руководитель управления правового обеспечения – Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГКВС Минюста.
Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации – Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.
Руководитель управления специального назначения – Андрей Калашник.
Начальник отдела внутреннего аудита – Петр Божевский. Он работает в СБУ.
Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения – Александр Коваль.
Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ – Марьяна Гаевская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
Главный специалист отдела проведения проверок с применением полиграфа управлением внутреннего контроля – Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.
После этого список, утвержденный комиссией, передадут директору ГБР Роману Трубе.
Также Кабмин должен позже опубликовать информацию о должностных лицах, избранных комиссией.
Ранее в распоряжение издания "Украинская правда" попал список из 15 заранее утвержденных кандидатов на руководящие должности ГБР, нардеп Сергей Лещенко назвал еще 6 новых фамилий.
Результаты открытого голосования комиссии подтвердили назначение большей части чиновников из списка, опубликованного УП.
Отметим, что имена 6 должностных лиц УП не были известны.
Многие из утвержденных служащих являются креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.
В частности, Марчук, Шевцов, Туру, Белоус, Криволапов, Житник, Багров, Пащенко, Костюкова, Калашник, Гаевская-Ковбасюк.
Комиссия отобрала чиновников из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.
В состав комиссии входит 9 человек: по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.
От Верховной Рады вошли народные депутаты Владислав Бухарев ("Батькивщина"), Евгений Дейдей ("Народный фронт"), Николай Паламарчук ("Блок Петра Порошенко").
От президента – два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик (председатель комиссии) и Виктор Самохвалов, а также партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.
От Кабинета министров – доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель министра юстиции (секретарь комиссии) Наталья Севостьянова.
Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно – преступлениями, совершенными высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений. Закон о ГБР был принят 12 ноября 2015 года. На неруководящие должности в ГБР проводят конкурс внутренние комиссии ГБР. Но в конкурс на руководящие должности ГБР не имеет права вмешиваться. Внешняя комиссия сформирована по квотам президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.