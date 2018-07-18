Названо 27 переможців на керівні посади в ДБР: список

Конкурсна комісія завершила відбір кандидатів на 27 керівних посад у Державному бюро розслідувань. Тепер ці кандидатури повинен перевірити директор Бюро Роман Труба. Лише після цього їх зможуть призначити на посади.

Таке рішення комісія прийняла на засіданні 18 липня.

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Зокрема, затверджено такі кандидатури:

Директор територіального управління у Києві – Руслан Марчук. Він працює в поліції.

Директор територіального управління у Краматорську – Артем Матвєєв.

Директор територіального управління у Львові – Микола Друзюк. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області. Його призначення лобіює народний депутат від партії "Свобода" Ігор Кривецький.

Директор територіального управління у Мелітополі – Денис Керман. Він працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.

Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Він був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска, креатура депутата від фракції БПП Олександра Грановського.

Директор територіального управління у Полтаві – Володимир Тимошко.

Директор територіального управління у Хмельницькому – Сергій Палатов.

Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Він працює в поліції і ДБР.

Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області.

Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць.

Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки – Роман Білоус. Він службовець нацполіції.

Керівник управління оперативних розробок – Володимир Криволапов.

Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Він працює в поліції. Його посада пов'язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин.

Керівник управління внутрішнього контролю – Богдан Чобіток. Чобіток пройшов за квотою начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчини та його заступника Василя Пісного. Раніше він працював у СБУ.

Керівник управління забезпечення діяльності – Василь Титарчук. Наразі тимчасово не працює.

Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз.

Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій – Андрій Багров. Працює у нацполіції.

Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів – Олександр Яковлев.

Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик.

Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін'юсту.

Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації – Алла Костюкова. Вона заступниця начальника відділу Національної академії СБУ.

Керівник управління спеціального призначення – Андрій Калашник.

Начальник відділу внутрішнього аудиту – Петро Божевський. Він працює в СБУ.

Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль.

Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ – Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.

Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.

Після цього список, затверджений комісією, передадуть директору ДБР Роману Трубі.

Також Кабмін має пізніше опублікувати інформацію про посадовців, обраних комісією.

Раніше в розпорядження видання "Українська правда" потрапив список із 15 заздалегідь затверджених кандидатів на керівні посади ДБР, нардеп Сергій Лещенко назвав ще 6 нових прізвищ.

Результати відкритого голосування комісії підтвердили призначення більше половини посадовців зі списку, опублікованого УП.

Зазначимо, що імена 6 посадовців УП не були відомі.

Багато затверджених службовців є креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

Зокрема Марчук, Шевцов, Туру, Білоус, Криволапов, Житник, Багров, Пащенко, Костюкова, Калашник, Гайовська-Ковбасюк.

Комісія відібрала посадовців з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

До складу комісії входить 9 осіб по 3 представника від ВРУ, КМУ та президента Петра Порошенка.

Від Верховної Ради увійшли народні депутати Владислав Бухарєв ("Батьківщина"), Євген Дейдей ("Народний фронт"), Микола Паламарчук ("Блок Петра Порошенка").

Від президента – два професори КНУ імені Тараса Шевченка Роман Майданик (голова комісії) та Віктор Самохвалов, а також партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяна Сліпачук.

Від Кабінету міністрів доцент Хмельницького університету управління та права Денис Монастирський, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, перший заступник Міністра юстиції (секретар комісії) Наталія Севостьянова.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, які зараз підслідні прокуратурі, а саме – злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів. Закон про ДБР був ухвалений 12 листопада 2015 року.



На некерівні посади в ДБР проводять конкурс внутрішні комісії ДБР. Натомість у конкурс щодо керівних посад ДБР не має права втручатися. Зовнішня комісія сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.