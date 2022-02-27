НБУ хочет запретить расчеты в валюте страны-агрессора

Нацбанк собирается запретить расчеты в Украине в валюте государства-агрессора, то есть России.

Речь идет о рубле, сообщил глава комитета Совета по финансам Даниил Гетманцев.

Кстати В Бюджет страны уже перечислили почти весь бюджет НБУ

Он также добавил, что безналичные расчеты проходят без сбоя. По его словам, глава НБУ призвал владельцев АЗС прекратить отказывать украинцам в расчете картами. Для этого нет оснований.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.