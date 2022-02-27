НБУ хочет запретить расчеты в валюте страны-агрессора
27 февраля 2022 , 18:02Читати новину українською
Источник:телеграм Даниила Гетманцева
Нацбанк собирается запретить расчеты в Украине в валюте государства-агрессора, то есть России.
Речь идет о рубле, сообщил глава комитета Совета по финансам Даниил Гетманцев.
Кстати В Бюджет страны уже перечислили почти весь бюджет НБУ
Он также добавил, что безналичные расчеты проходят без сбоя. По его словам, глава НБУ призвал владельцев АЗС прекратить отказывать украинцам в расчете картами. Для этого нет оснований.
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