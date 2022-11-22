Медаль была презентована на центральной площади Херсона 19 ноября. Глава НБУ Андрей Пышный вручил ее руководителю Херсонской ОВА Ярославу Янушевичу.

Что будет с курсом доллара на Рождество: объяснение от НБУ

"Город героев – Херсон"

Пышный рассказал, что на медали художники изобразили события, происходившие в Херсоне. В частности, он напомнил, как один из жителей Херсона вылез на бронетранспортер с украинским флагом и доказал, что украинцы не боятся. Глава НБУ отметил, что наши победы должны быть запечатлены.

Дизайн медали разработала художница Наталья Фандикова. Он воссоздает пейзажи довоенного Херсона – красивого и гармоничного – в сплетении событий весны 2022 года, когда горожане смело и протестовали против оккупантов.

Кроме того, медаль украшают строчки из исторического романа Лины Костенко "Берестечко":

"Не допускай такої мислі,

Що Бог покаже нам неласку.

Життя людського строки стислі.

Немає часу на поразку".



Медаль с изображением Херсона / Фото НБУ

Что известно о серии "Города Герои"

Нацбанк будет выпускать серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям, которые противодействовали захватчикам.

Хотят выпустить достопримечательности, посвященные Харькову, Мариуполю, Буче, Гостомелю, Ирпеню и другим городам. Их представят до 5 декабря.

Смотрите также – оккупанты обстреливают Херсон: видео