Медаль презентували на центральній площі Херсона 19 листопада. Голова НБУ Андрій Пишний вручив її голові Херсонської ОВА Ярославу Янушевичу.
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"Місто героїв – Херсон"
Пишний розповів, що на медалі митці зобразили події, які відбувалися в Херсоні. Зокрема, він пригадав, як один з жителів Херсона виліз на бронетранспортер з українським прапором і довів, що українці не бояться. Глава НБУ відзначив, що наші перемоги мають бути закарбовані.
Дизайн медалі розробила художниця Наталія Фандікова. Він відтворює краєвиди довоєнного Херсона – красивого та гармонійного, – у сплетінні подій весни 2022 року, коли містяни сміливо протестували проти окупантів.
Крім того, медаль прикрашають рядки з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко":
"Не допускай такої мислі,
Що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку".
Медаль із зображенням Херсона / Фото НБУ
Що відомо про серію "Міста Герої"
- Нацбанк випускатиме серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям, які протидіяли загарбникам.
- Хочуть випустити пам'ятки, присвячені Харкову, Маріуполю, Бучі, Гостомелю, Ірпеню та іншим містам. Їх презентують до 5 грудня.
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