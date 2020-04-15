НБУ позволит открывать счет по видеосвязи: как это будет работать
С 28 апреля 2020 года Нацбанк позволит открывать счет в банке с помощью видеосвязи. НБУ разработал механизм удаленной идентификации личности.
НБУ разработал несколько вариантов удаленной идентификации клиентов банков. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
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Способы идентификации, которые станут доступны украинцам
- Идентификация с помощью видеозвонков.
- Клиенты также смогут идентифицировать себя с помощью электронных подписей, сканирования чипа ID-карты или паспорта.
- Упрощенный вариант НБУ подготовил для тех случаев, когда клиент или банк не имеют возможности наладить видеоконференцию.
Какие ограничения будут иметь счета, открытые с помощью упрощенной модели
- Общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов) в месяц;
- 400 тысяч гривен (14,7 тысячи долларов) в год;
- Общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов).
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