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      НБУ позволит открывать счет по видеосвязи: как это будет работать

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      Рахунок в банку через відеозв'язок / digitaltrends.com

      С 28 апреля 2020 года Нацбанк позволит открывать счет в банке с помощью видеосвязи. НБУ разработал механизм удаленной идентификации личности.

      НБУ разработал несколько вариантов удаленной идентификации клиентов банков. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

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      Способы идентификации, которые станут доступны украинцам

      • Идентификация с помощью видеозвонков.
      • Клиенты также смогут идентифицировать себя с помощью электронных подписей, сканирования чипа ID-карты или паспорта.
      • Упрощенный вариант НБУ подготовил для тех случаев, когда клиент или банк не имеют возможности наладить видеоконференцию.

      Какие ограничения будут иметь счета, открытые с помощью упрощенной модели

      • Общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов) в месяц;
      • 400 тысяч гривен (14,7 тысячи долларов) в год;
      • Общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов).


      Как открыть счет в банке дистанционно / Инфографика от НБУ

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Финансы Деньги Банки Новости Техно НБУ
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