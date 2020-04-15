НБУ позволит открывать счет по видеосвязи: как это будет работать

С 28 апреля 2020 года Нацбанк позволит открывать счет в банке с помощью видеосвязи. НБУ разработал механизм удаленной идентификации личности.

НБУ разработал несколько вариантов удаленной идентификации клиентов банков. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

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Способы идентификации, которые станут доступны украинцам

Идентификация с помощью видеозвонков.

Клиенты также смогут идентифицировать себя с помощью электронных подписей, сканирования чипа ID-карты или паспорта.

Упрощенный вариант НБУ подготовил для тех случаев, когда клиент или банк не имеют возможности наладить видеоконференцию.

Какие ограничения будут иметь счета, открытые с помощью упрощенной модели

Общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов) в месяц;

400 тысяч гривен (14,7 тысячи долларов) в год;

Общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов).



Как открыть счет в банке дистанционно / Инфографика от НБУ