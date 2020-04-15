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      НБУ дозволить відкривати рахунок в банку по відеозв'язку: як це працюватиме

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      Рахунок в банку через відеозв'язок / digitaltrends.com

      З 28 квітня 2020 року Нацбанк дозволить відкривати рахунок в банку за допомогою відеозв'язку. НБУ розробив механізм віддаленої ідентифікації особистості.

      НБУ розробив кілька варіантів віддаленої ідентифікації клієнтів банків. Про це повідомив  директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.

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      Способи ідентифікації, які стануть доступні українцям

      • Ідентифікація власне за допомогою відеодзвінків.
      • Клієнти також зможуть ідентифікувати себе за допомогою електронних підписів,  сканування чіпа ID-карти або паспорта.
      • Спрощений варіант НБУ підготував для тих випадків, коли клієнт або банк не мають можливості налагодити відеоконференцію.

      Які обмеження матимуть рахунки, відкриті за допомогою спрощеної моделі

      • Загальний розмір ліміту видаткових операцій з такого рахунку не може перевищувати 40 тисяч гривень (1,4 тисячі доларів) на місяць;
      • 400 тисяч гривень (14,7 тисячі доларів) на рік;
      • Загальний залишок за всіма рахунками клієнта не повинен перевищувати 40 тисяч гривень (1,4 тисячі доларів).


      Як відкрити рахунок в банку дистанційно / Інфографіка від НБУ

      Автор: Емал Набі
      Теги: Гроші Новини України Фінанси Банки Новини Техно НБУ
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