НБУ дозволить відкривати рахунок в банку по відеозв'язку: як це працюватиме
З 28 квітня 2020 року Нацбанк дозволить відкривати рахунок в банку за допомогою відеозв'язку. НБУ розробив механізм віддаленої ідентифікації особистості.
НБУ розробив кілька варіантів віддаленої ідентифікації клієнтів банків. Про це повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.
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Способи ідентифікації, які стануть доступні українцям
- Ідентифікація власне за допомогою відеодзвінків.
- Клієнти також зможуть ідентифікувати себе за допомогою електронних підписів, сканування чіпа ID-карти або паспорта.
- Спрощений варіант НБУ підготував для тих випадків, коли клієнт або банк не мають можливості налагодити відеоконференцію.
Які обмеження матимуть рахунки, відкриті за допомогою спрощеної моделі
- Загальний розмір ліміту видаткових операцій з такого рахунку не може перевищувати 40 тисяч гривень (1,4 тисячі доларів) на місяць;
- 400 тисяч гривень (14,7 тисячі доларів) на рік;
- Загальний залишок за всіма рахунками клієнта не повинен перевищувати 40 тисяч гривень (1,4 тисячі доларів).
Як відкрити рахунок в банку дистанційно / Інфографіка від НБУ
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