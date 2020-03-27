НБУ предупреждает: сообщения о соцпомощи и выигрышах в лотерею рассылают мошенники
Украинцам приходят СМС о том, что они якобы получили 1000 гривен от НБУ. В Нацбанке предупреждают: эти сообщения рассылают мошенники, которые пытаются использовать карантин и чрезвычайную ситуацию для собственного обогащения.
"Для мошенника – ни дня, ни ночи: обманывает, когда захочет", – об этом написала пресс-служба НБУ на своей странице в фейсбуке 26 марта.
Напомним На Тернопольщине мошенники придумали схемы, как нажиться на коронавирусе
В сообщении говорится: украинцы получают СМС от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи" или о розыгрыше призов и выигрыши в лотерею, "проведенную НБУ".
На самом деле эти сообщения передают мошенники:
- Национальный банк не начисляет и не выплачивает социальную помощь.
- Национальный банк не организовывает розыгрышей или лотерей.
В НБУ просят украинцев не звонить по номерам, указанным в мошеннических смс, и не сообщать никому свои личные данные и информацию о карточках или счетах.
НБУ не начисляет соцпомощь и не проводит лотерей
В Украине, напомним, из-за угрозы распространения коронавируса ввели карантин. К сожалению, даже это стало поводом для создания новых мошеннических схем.
Что такое чрезвычайная ситуация и для чего она нужна / Инфографика 24 канала