НБУ предупреждает: сообщения о соцпомощи и выигрышах в лотерею рассылают мошенники

Украинцам приходят СМС о том, что они якобы получили 1000 гривен от НБУ. В Нацбанке предупреждают: эти сообщения рассылают мошенники, которые пытаются использовать карантин и чрезвычайную ситуацию для собственного обогащения.

"Для мошенника – ни дня, ни ночи: обманывает, когда захочет", – об этом написала пресс-служба НБУ на своей странице в фейсбуке 26 марта.

Напомним На Тернопольщине мошенники придумали схемы, как нажиться на коронавирусе

В сообщении говорится: украинцы получают СМС от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи" или о розыгрыше призов и выигрыши в лотерею, "проведенную НБУ".

На самом деле эти сообщения передают мошенники:

Национальный банк не начисляет и не выплачивает социальную помощь.

Национальный банк не организовывает розыгрышей или лотерей.

В НБУ просят украинцев не звонить по номерам, указанным в мошеннических смс, и не сообщать никому свои личные данные и информацию о карточках или счетах.



НБУ не начисляет соцпомощь и не проводит лотерей

В Украине, напомним, из-за угрозы распространения коронавируса ввели карантин. К сожалению, даже это стало поводом для создания новых мошеннических схем.