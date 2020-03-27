НБУ застерігає: повідомлення про соцдопомогу і виграші в лотерею розсилають шахраї

Українцям приходять СМС про те, що вони нібито отримали 1000 гривень від НБУ. У Нацбанку застерігають: ці повідомлення розсилають шахраї, які намагаються використати карантин на надзвичайну ситуацію для власного збагачення.

"Для шахрая – ні дня, ні ночі: обдурює, коли захоче", – про це написала пресслужба НБУ на своїй сторінці у фейсбуці 26 березня.

Нагадаємо На Тернопільщині шахраї вигадали схеми, як нажитися на коронавірусі

У повідомленні мовиться: українці отримують СМС від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу" або про розіграші призів та виграші у лотереї, "проведені НБУ".

Насправді ці повідомлення надсилають шахраї:

Національний банк не нараховує та не виплачує соціальну допомогу.

Національний банк не організовує розіграшів або лотерей.

У НБУ просять українців не телефонувати за номерами, вказаними у шахрайських смс, і не повідомляти нікому свої особисті дані та інформацію про картки чи рахунки.



НБУ не нараховує соцдопомогу та не проводить лотерей

В Україні, нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу ввели карантин. На жаль, навіть це стало приводом для створення нових шахрайських схем.



Що таке надзвичайна ситуація та для чого вона потрібна / Інфографіка 24 каналу