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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      НБУ застерігає: повідомлення про соцдопомогу і виграші в лотерею розсилають шахраї

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      Нацбанк застерігає не вірити шахраям / Ілюстративне фото (pixabay)

      Українцям приходять СМС про те, що вони нібито отримали 1000 гривень від НБУ. У Нацбанку застерігають: ці повідомлення розсилають шахраї, які намагаються використати карантин на надзвичайну ситуацію для власного збагачення.

      "Для шахрая – ні дня, ні ночі: обдурює, коли захоче", – про це написала пресслужба НБУ на своїй сторінці у фейсбуці 26 березня.

      Нагадаємо На Тернопільщині шахраї вигадали схеми, як нажитися на коронавірусі

      У повідомленні мовиться: українці отримують СМС від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу" або про розіграші призів та виграші у лотереї, "проведені НБУ".

      Насправді ці повідомлення надсилають шахраї:

      • Національний банк не нараховує та не виплачує соціальну допомогу.
      • Національний банк не організовує розіграшів або лотерей.

      У НБУ просять українців не телефонувати за номерами, вказаними у шахрайських смс, і не повідомляти нікому свої особисті дані та інформацію про картки чи рахунки.


      НБУ не нараховує соцдопомогу та не проводить лотерей

      В Україні, нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу ввели карантин. На жаль, навіть це стало приводом для створення нових шахрайських схем.


      Що таке надзвичайна ситуація та для чого вона потрібна / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: НБУ Шахрайство Банки Новини України
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