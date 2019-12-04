НБУ просит Разумкова наказать Дубинского за нецензурную брань: документ

Нацбанк обратился к спикеру Дмитрию Разумкову и главе регламентного комитета Рады по поводу нецензурных высказываний депутата в адрес правления НБУ.

НБУ направил письмо в Верховную Раду с просьбой дать правовую оценку действиям нардепа. Об этом говорится в письме регулятора к спикеру Рады.

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Письмо НБУ к спикеру Разумкову

В НБУ обращают внимание на сообщение на странице Dubinsky.pro в фейсбуке и в телеграмм-канале нардепа. Дубинский в грубой и нецензурной форме комментирует иск НБУ о защите деловой репутации.



Сообщение Дубинского в телеграмме

Обратите внимание! Аналитики движения ЧЕСТНО установили, что в октябре нардеп Александр Дубинский без уважительных причин прогулял 35% заседаний Верховной Рады.