14:07
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      НБУ просит Разумкова наказать Дубинского за нецензурную брань: документ

      55 Читати новину українською
      Александр Дубинский / Соцсети

      Нацбанк обратился к спикеру Дмитрию Разумкову и главе регламентного комитета Рады по поводу нецензурных высказываний депутата в адрес правления НБУ.

      НБУ направил письмо в Верховную Раду с просьбой дать правовую оценку действиям нардепа. Об этом говорится в письме регулятора к спикеру Рады.

      К теме: В "Слуге народа" прокомментировали прогулы Дубинского

      Письмо НБУ к спикеру Разумкову

      В НБУ обращают внимание на сообщение на странице Dubinsky.pro в фейсбуке и в телеграмм-канале нардепа. Дубинский в грубой и нецензурной форме комментирует иск НБУ о защите деловой репутации.


      Сообщение Дубинского в телеграмме

      Обратите внимание! Аналитики движения ЧЕСТНО установили, что в октябре нардеп Александр Дубинский без уважительных причин прогулял 35% заседаний Верховной Рады.

      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      10833
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков НБУ Олександр Дубинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно
      Світлана Попова 507
      сегодня , 12:05 Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 2596
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      629
      сегодня , 11:09 Макрон атакует: на что способен президент Франции ради роли лидера Европы
      219
      сегодня , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 536
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук