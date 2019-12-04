НБУ просить Разумкова покарати Дубінського за нецензурну лайку: документ

Нацбанк звернувся до спікера Дмитра Разумкова та голови регламентного комітету Ради з приводу нецензурних висловлювань депутата на адресу правління НБУ.

НБУ направив листа до Верховної Ради з проханням дати правову оцінку діям нардепа. Про це мовиться у листі регулятора до спікера Ради.

До теми: У "Слузі народу" прокоментували прогули Дубінського



Лист НБУ до спікера Разумкова

В НБУ звертають увагу на повідомлення на сторінці Dubinsky.pro у фейсбуці і у телеграм-каналі нардепа. Дубінський у грубій і нецензурній формі коментує позов НБУ про захист ділової репутації.



Повідомлення Дубінського в телеграмі

Зверніть увагу! Аналітики руху ЧЕСНО встановили, що у жовтні нардеп Олександр Дубінський без поважних причин прогуляв 35% засідань Верховної Ради.