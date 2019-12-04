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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      НБУ просить Разумкова покарати Дубінського за нецензурну лайку: документ

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      Олександр Дубінський / скріншот

      Нацбанк звернувся до спікера Дмитра Разумкова та голови регламентного комітету Ради з приводу нецензурних висловлювань депутата на адресу правління НБУ.

      НБУ направив листа до Верховної Ради з проханням дати правову оцінку діям нардепа. Про це мовиться у листі регулятора до спікера Ради.

      До теми: У "Слузі народу" прокоментували прогули Дубінського


      Лист НБУ до спікера Разумкова

      В НБУ звертають увагу на повідомлення на сторінці Dubinsky.pro у фейсбуці і у телеграм-каналі нардепа. Дубінський у грубій і нецензурній формі коментує позов НБУ про захист ділової репутації.


      Повідомлення Дубінського в телеграмі

      Зверніть увагу! Аналітики руху ЧЕСНО встановили, що у жовтні нардеп Олександр Дубінський без поважних причин прогуляв 35% засідань Верховної Ради.

      Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      сьогодні
      18307
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олександр Дубінський НБУ Дмитро Разумков Слуга народу
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