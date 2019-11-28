У "Слузі народу" прокоментували прогули Дубінського

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин попросив "слугу народу" Олександра Качуру прокоментувати прогули засідань його колеги Олександра Дубінського.

Народні обранці поспілкувалися у програмі "Політанатомія" на 24 каналі.

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Юрчишин зауважив, що відвідуваність Дубінського набагато нижча, ніж у Антона Полякова чи Анни Скороход, яких напередодні виключили з фракції. Він поцікавився, чому є така вибірковість.

Зверніть увагу! Аналітики руху ЧЕСНО встановили, що у жовтні нардеп Олександр Дубінський без поважних причин прогуляв 35% засідань Верховної Ради.

Що відомо про скандал зі Скороход та Поляковим?З фракції "Слуга народу" вперше у новому парламенті виключили нардепів-мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова. Так вирішили на фракційному засіданні зранку. Самі ж вони переконують, їм помстилися за власну позицію.



Однак, за словами керівництва "Слуги народу", вони найбільше руйнували партійну дисципліну, а чоловік Скороход ще й намагався підкупити депутатів.

Крім цього, Юрчишин наголосив, що "Слуга народу" несе політичну відповідальність за дії своїх нардепів й отримає відповідь від виборців на наступних чергових або дострокових виборах.

Качура пояснив, що утримався під час голосування за виключення Полякова. Проте наголосив, що звинувачення щодо Скороход справді відповідають дійсності.

Перша основна претензія до Дубінського, що він прогулює. У мене теж є така претензія до колеги. Бо ми обиралися для того, щоб йти працювати. Надіюсь, він про мене зараз блог не запише,

– додав "слуга народу".

Й запевнив, що вже робив Дубінському зауваження з цього приводу і ще раз особисто його зробить. За його словами, наступним кроком буде голосування щодо позбавлення депутатського мандату, якщо особа протягом однієї сесії прогулює 30% засідань парламенту.



Депутат Олександр Дубінський

"Думаю, це буде справедливо. Якщо людина не ходить, не має документів, які підтверджують, що його не було через поважні причини (у нас є їх перелік), тоді думаю, що такому депутату в Раді не місце", – підсумував Качура.

До слова, із 423 народних депутатів у листопаді усі сім пленарних засідань відвідали лише 299 обранців – це 70% від складу парламенту. Відвідали одне засідання або не відвідали жодного 7 осіб.

Як нардепів каратимуть за прогули

1 листопада народних обранців, які без поважних причин пропустили засідання Верховної Ради чи засідання парламентських комітетів, позбавлятимуть виплат. Відповідний закон вже підписав Президент України Володимир Зеленський

Так, якщо депутат протягом календарного місяця впродовж однієї сесії без поважних причин пропускає понад 30% пленарних засідань чи понад половину засідань свого комітету Ради, грошей за цей час він не отримає.