13:47
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Прогули у Раді: як депутати ходили на засідання у листопаді

      287 Читать новость на русском
      Близько 70% депутатів відвідали всі засідання Ради в листопаді / 24 канал

      Із 423 народних депутатів у листопаді усі сім пленарних засідань відвідали лише 299 обранців – це 70% від складу парламенту. Відвідали одне засідання або не відвідали жодного 7 осіб.

      Ще 76 депутатів відвідали 6 засідань, 12 депутатів – 5 засідань, 19 депутатів – 4 засідання, 6 депутатів – 3 засідання, 4 депутати – 2 засідання. Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй фейсбук-сторінці. 

      Вам буде цікаво: Дорогі авто, мільйони та коштовності: які "найбідніші" нардепи взяли компенсацію за житло

      Які фракції найчастіше ходили до Ради у листопаді:

      • "Голос" — 83%;
      • "Слуга Народу" — 80%;
      • "Європейська солідарність" - 69%;
      • "Опозиційна платформа — "За життя" — 61%;
      • ВО "Батьківщина" - 57%;
      • "За майбутнє" — 52%.

      Проблема прогульників у Верховній Раді все ще є актуальною і потребує комплексного вирішення, про це сказав Голова КВУ Олексій Кошель.

      У листопаді було проведено порівняно невелику кількість пленарних засідань — 7. У жовтні відбулося 16 засідань, вересні — 14. Однак навіть попри таку незначну кількість, лише 70% депутатів відвідали всі з них,
      – зазначив він 

      Зазначимо. протягом жовтня 2019-го 16 народних депутатів пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді без поважних причин. Найбільше пропускав Віталій Данілов від фракції "Батьківщина".

      Як нардепів каратимуть за прогули? 

      Тепер народних обранців, які без поважних причин пропустили засідання Верховної Ради чи засідання парламентських комітетів, позбавлятимуть виплат. Відповідний закон вже підписав Президент України Володимир Зеленський. 

      Так, якщо депутат протягом календарного місяця впродовж однієї сесії без поважних причин пропускає понад 30% пленарних засідань чи понад половину засідань свого комітету Ради, грошей за цей час він не отримає. 

      Ангіна чи фарингіт: як відрізнити, основні симптоми та лікування
      сьогодні
      7100
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Європейська солідарність ВО Батьківщина Партія Голос Опозиційна платформа – За життя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"
      сьогодні , 13:00 "Патріотичне кіно – це архаїзм, наше кіно – це розповідь": інтерв'ю з творцями фільму "Додому"
      Катерина Петренко 175
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сьогодні , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 397
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      909
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 08:12 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 1325
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 6113
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук