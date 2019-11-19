Прогули у Раді: як депутати ходили на засідання у листопаді

Із 423 народних депутатів у листопаді усі сім пленарних засідань відвідали лише 299 обранців – це 70% від складу парламенту. Відвідали одне засідання або не відвідали жодного 7 осіб.

Ще 76 депутатів відвідали 6 засідань, 12 депутатів – 5 засідань, 19 депутатів – 4 засідання, 6 депутатів – 3 засідання, 4 депутати – 2 засідання. Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй фейсбук-сторінці.

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Які фракції найчастіше ходили до Ради у листопаді:

"Голос" — 83%;

"Слуга Народу" — 80%;

"Європейська солідарність" - 69%;

"Опозиційна платформа — "За життя" — 61%;

ВО "Батьківщина" - 57%;

"За майбутнє" — 52%.

Проблема прогульників у Верховній Раді все ще є актуальною і потребує комплексного вирішення, про це сказав Голова КВУ Олексій Кошель.

У листопаді було проведено порівняно невелику кількість пленарних засідань — 7. У жовтні відбулося 16 засідань, вересні — 14. Однак навіть попри таку незначну кількість, лише 70% депутатів відвідали всі з них,

– зазначив він

Зазначимо. протягом жовтня 2019-го 16 народних депутатів пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді без поважних причин. Найбільше пропускав Віталій Данілов від фракції "Батьківщина".

Як нардепів каратимуть за прогули?

Тепер народних обранців, які без поважних причин пропустили засідання Верховної Ради чи засідання парламентських комітетів, позбавлятимуть виплат. Відповідний закон вже підписав Президент України Володимир Зеленський.

Так, якщо депутат протягом календарного місяця впродовж однієї сесії без поважних причин пропускає понад 30% пленарних засідань чи понад половину засідань свого комітету Ради, грошей за цей час він не отримає.