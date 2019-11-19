Прогулы в Раде: как депутаты ходили на заседания в ноябре

Из 423 народных депутатов в ноябре все семь пленарных заседаний посетили лишь 299 избранников – это 70% от состава парламента. Посетили одно заседание или не посетили ни одного 7 человек.

Еще 76 депутатов посетили 6 заседаний, 12 депутатов – 5 заседаний, 19 депутатов – 4 заседания, 6 депутатов – 3 заседания, 4 депутата – 2 заседания. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в фейсбук.

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Какие фракции чаще всего ходили в Раду в ноябре:

"Голос" – 83%;

"Слуга Народа" – 80%;

"Европейская солидарность" – 69%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 61%;

ВО "Батькивщина" – 57%;

"За будущее" – 52%.

Проблема прогульщиков в Верховной Раде все еще актуальна и требует комплексного решения, об этом сказал глава КИУ Алексей Кошель.

В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний – 7. В октябре состоялось 16 заседаний, в сентябре – 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, только 70% депутатов посетили все из них,

– отметил он.

Отметим, в течение октября 2019-го 16 народных депутатов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде без уважительных причин. Больше всего пропускал Виталий Данилов от фракции "Батькивщина".

Как нардепов будут наказывать за прогулы?

Теперь народных избранников, которые без уважительных причин пропустили заседания Верховной Рады и заседания парламентских комитетов, будут лишать выплат. Соответствующий закон уже подписал Президент Владимир Зеленский.

Так, если депутат в течение календарного месяца в течение одной сессии без уважительных причин пропускает более 30% пленарных заседаний или более половины заседаний своего комитета Рады, денег за это время он не получит.