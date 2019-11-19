13:39
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Прогулы в Раде: как депутаты ходили на заседания в ноябре

      71 Читати новину українською
      Около 70% депутатов посетили все заседания Рады в ноябре / 24 канал

      Из 423 народных депутатов в ноябре все семь пленарных заседаний посетили лишь 299 избранников – это 70% от состава парламента. Посетили одно заседание или не посетили ни одного 7 человек.

      Еще 76 депутатов посетили 6 заседаний, 12 депутатов – 5 заседаний, 19 депутатов – 4 заседания, 6 депутатов – 3 заседания, 4 депутата – 2 заседания. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в фейсбук.

      Вам будет интересно: Дорогие авто, миллионы и драгоценности: какие "саміе бедные" нардепы взяли компенсацию за жилье

      Какие фракции чаще всего ходили в Раду в ноябре:

      • "Голос" – 83%;
      • "Слуга Народа" – 80%;
      • "Европейская солидарность" – 69%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 61%;
      • ВО "Батькивщина" – 57%;
      • "За будущее" – 52%.

      Проблема прогульщиков в Верховной Раде все еще актуальна и требует комплексного решения, об этом сказал глава КИУ Алексей Кошель.

      В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний – 7. В октябре состоялось 16 заседаний, в сентябре – 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, только 70% депутатов посетили все из них,
      – отметил он.

      Отметим, в течение октября 2019-го 16 народных депутатов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде без уважительных причин. Больше всего пропускал Виталий Данилов от фракции "Батькивщина".

      Как нардепов будут наказывать за прогулы?

      Теперь народных избранников, которые без уважительных причин пропустили заседания Верховной Рады и заседания парламентских комитетов, будут лишать выплат. Соответствующий закон уже подписал Президент Владимир Зеленский.

      Так, если депутат в течение календарного месяца в течение одной сессии без уважительных причин пропускает более 30% пленарных заседаний или более половины заседаний своего комитета Рады, денег за это время он не получит.

      Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение
      сегодня
      20868
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос ВО Батькивщина Европейская солидарность Слуга народа Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      сегодня , 13:00 "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      Катерина Петренко 10
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сегодня , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 379
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      285
      Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      сегодня , 08:15 Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      Світлана Попова 450
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 07:15 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 1954
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук