В "Слуге народа" прокомментировали прогулы Дубинского

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин попросил "слугу народа" Александра Качуру прокомментировать прогулы заседаний его коллеги Александра Дубинского.

Народные избранники пообщались в программе "Политанатомия" на 24 канале.

Обратите внимание! На что потратят деньги, невыплаченные нардепам за прогулы

Юрчишин отметил, что посещаемость Дубинского гораздо ниже, чем у Антона Полякова или Анны Скороход, которых накануне исключили из фракции. Он поинтересовался, почему такая избирательность.

Обратите внимание! Аналитики движения ЧЕСТНО установили, что нардеп Александр Дубинский без уважительных причин прогулял 35% заседаний Верховной Рады.

Что известно о скандале со Скороход и Поляковым?

Из фракции "Слуга народа" впервые в новом парламенте исключили нардепов-мажоритарщиков Анну Скороход и Антона Полякова. Так решили на фракционном заседании утром. Сами же они утверждают, им отомстили за свою позицию.



Однако, по словам руководства "Слуги народа", они больше разрушали партийную дисциплину, а муж Скороход еще и пытался подкупить депутатов.

Кроме этого, Юрчишин отметил, что "Слуга народа" несет политическую ответственность за действия своих нардепов и получит ответ от избирателей на следующих очередных или досрочных выборах.

Качура пояснил, что воздержался во время голосования за исключение Полякова. Однако подчеркнул, что обвинения к Скороход действительно соответствуют действительности.

Первая основная претензия к Дубинскому, что он прогуливает. У меня тоже есть такая претензия к коллеге. Потому что мы избирались для того, чтобы идти работать. Надеюсь, он обо мне сейчас блог не запишет,

– отметил "слуга народа".

И заверил, что уже делал Дубинскому замечания по этому поводу и еще раз лично его сделает. По его словам, следующим шагом будет голосование о лишении депутатского мандата, если человек в течение одной сессии прогуливает 30% заседаний парламента.



Депутат Александр Дубинский

"Думаю, это будет справедливо. Если человек не ходит, не имеет документов, подтверждающих, что его не было по уважительным причинам (у нас есть их перечень), тогда думаю, что такому депутату в Раде не место", – подытожил Качура.

К слову, из 423 народных депутатов в ноябре все семь пленарных заседаний посетили всего 299 избранников – это 70% от состава парламента. Посетили одно заседание или не посетили ни одного 7 человек.

Как нардепов будут наказывать за прогулы

1 ноября народных избранников, которые без уважительных причин пропустили заседание Верховной Рады или заседания парламентских комитетов, будут лишать выплат. Соответствующий закон уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский

Так, если депутат в течение календарного месяца в течение одной сессии без уважительных причин пропускает более 30% пленарных заседаний или более половины заседаний своего комитета Рады, денег за это время он не получит.