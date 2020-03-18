НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Глава государства в срочном обращении к украинцам напомнил о подписанном им законе, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы или повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды.

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Внимание! От 17 марта банкам запрещено начислять штрафы для населения на период карантина. Это означает, что украинцам таки придется погашать свои кредиты и долги по ним, просто без начислений штрафов в период до 3 апреля.

Заметим, что во время карантина в Украине банковская система будет работать в обычном режиме.

Смотрите видео обращение Зеленского в украинцам:

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