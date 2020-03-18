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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину

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      Володимир Зеленський знову звернувся до українців / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для усіх позичальників на час карантину.

      Глава держави у терміновому зверненні до українців нагадав про підписаний ним закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи чи підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.

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      Увага! Від 17 березня банкам заборонено нараховувати штрафи для населення на період карантину. Це означає, що українцям таки доведеться погашати свої кредити та борги за ними, просто без нарахувань штрафів у період до 3 квітня.

      Дивіться відео звернення Зеленського до українців: 

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Кредит НБУ Новини України
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