НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для усіх позичальників на час карантину.

Глава держави у терміновому зверненні до українців нагадав про підписаний ним закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи чи підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.

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Увага! Від 17 березня банкам заборонено нараховувати штрафи для населення на період карантину. Це означає, що українцям таки доведеться погашати свої кредити та борги за ними, просто без нарахувань штрафів у період до 3 квітня.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців:

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