НБУ снизил учетную ставку: что это значит и почему это важно

Учетная ставка, по решению Национального банка Украины, с 13 декабря 2019 составит 13,5% годовых. Это означает, что банки должны изменить процентные ставки для кредитов и депозитов украинцев.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга об изменениях в монетарной политике, как сообщила " Экономическая правда ".

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"Мы ускоряем смягчения монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем мы ожидали", – заявил Смолий.

На что влияет на снижение учетной ставки

Изменение учетной ставки – сигнал для банков для изменения процентных ставок по вкладам украинцев и кредитам.

Проценты для депозитов украинцев должны увеличиться.

Проценты по кредитам для украинцев должны уменьшиться.

Однако эта связь не является прямой. Дело в том, что учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Если она высока, то для банков дорогими являются займы рефинансирования от государства, а следовательно – банки дороже предлагают украинцам собственные кредиты.

Что такое учетная ставка НБУ? Это один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает для всех банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств.

Почему окрепла гривна

Усиление гривни происходило вследствие действия ряда факторов.

В октябре – декабре было избыточное предложение валюты из-за поступления от экспорта.

Приток денег иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства.

Закупка со стороны НБУ избыточной валюты для пополнения международных резервов.

Всего с начала 2019 объем чистых валютных поступлений на межбанковский рынок достиг более 5,5 миллиарда долларов США. Это и способствовало значительному укреплению курса гривны.