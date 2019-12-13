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      НБУ снизил учетную ставку: что это значит и почему это важно

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      Учетная ставка снижена до 13,5% / Иллюстративное фото

      Учетная ставка, по решению Национального банка Украины, с 13 декабря 2019 составит 13,5% годовых. Это означает, что банки должны изменить процентные ставки для кредитов и депозитов украинцев.

      Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга об изменениях в монетарной политике, как сообщила "Экономическая правда".

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      "Мы ускоряем смягчения монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к более быстрому снижению инфляционного давления, чем мы ожидали", – заявил Смолий.

      На что влияет на снижение учетной ставки

      Изменение учетной ставки – сигнал для банков для изменения процентных ставок по вкладам украинцев и кредитам.

      • Проценты для депозитов украинцев должны увеличиться. 
      • Проценты по кредитам для украинцев должны уменьшиться.

      Однако эта связь не является прямой. Дело в том, что учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Если она высока, то для банков дорогими являются займы рефинансирования от государства, а следовательно – банки дороже предлагают украинцам собственные кредиты.

      Что такое учетная ставка НБУ? Это один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает для всех банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных средств.

      Почему окрепла гривна

      Усиление гривни происходило вследствие действия ряда факторов.

      • В октябре – декабре было избыточное предложение валюты из-за поступления от экспорта.
      • Приток денег иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства.
      • Закупка со стороны НБУ избыточной валюты для пополнения международных резервов.

      Всего с начала 2019 объем чистых валютных поступлений на межбанковский рынок достиг более 5,5 миллиарда долларов США. Это и способствовало значительному укреплению курса гривны.

      Заметим, что 13,5% – это самая низкая учетная ставка НБУ с 2015 года, кроме периода с мая по октябрь 2017, когда она составляла 12,5%.

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      12 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Гривна Деньги НБУ
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