Не Байден и не Джонсон: к кому из мировых лидеров лучше относятся украинцы

За последние 2 месяца значительно улучшилось отношение украинцев к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.

Лидером среди симпатий украинцев президент Польши Анджей Дуда. Ухудшилось отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Важно Дуда назвал Украину братским государством и пообещал сделать все, чтобы страна выстояла

Отношение украинцев к международным лидерам

Положительно относятся к президенту Польши Анджею Дуде 92% опрошенных,

к премьер-министру Великобритании Джонсону – 87%,

президенту США Джо Байдену – 86%,

президенту Турции Эрдогану – 76%,

президенту Литвы Науседе – 75%,

президенту Франции Макрону – 75%,

президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен – 66%,

к канцлеру Германии Олафу Шольцу – 30%, а отрицательно – 54%.

к президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно – 44%.

Большинство опрошенных негативно относятся к руководителям Беларуси – 96% и России – 98%.

Что известно о опросе? Его провела социологическая группа "Рейтинг" 26 апреля 2022 года. Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Визит Дуды и президентов стран Балтии в Украину.

В Киев 13 апреля приезжали президенты 4 стран Европы – Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Они встретили с Владимиром Зеленским, а также посетили разгромленную россиянами Бородянку.

Смотрите больше о визите президентов в Бородянку: