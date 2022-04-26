Не без усилий: советскую скульптуру рабочих под Аркой дружбы народов таки демонтировали

Советскую скульптуру двух рабочих, которая была символом "воссоединения Украины и России", все же демонтировали сегодня вечером, 26 апреля.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале. Монумент был установлен в Киеве еще в 1982 году.

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По словам Кличко, демонтаж не обошелся без символизма – когда скульптуру пытались поднять, отпала голова у российского рабочего, а затем специалисты пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры, это тоже оказалось непросто.

Видео демонтажа скульптуры:

Мэр столицы отметил, что специалисты нашли выход из сложности демонтажа – спилили основание самого памятника. "Буквально, искоренили и сняли скульптуру", – подчеркнул Кличко.

Так мы должны вырвать и изгнать врага и русского оккупанта из нашей земли!

– подчеркнул Виталий Кличко.

В следующей сессии городского совета Киева будет принято решение переименовать место "Арки дружбы народов" в "Арку свободы украинского народа".

Напомним, что ранее Кличко сообщил о намерении демонтировать еще около 60 памятников, связанных с Россией, в Киеве. Кроме этого, переименуют более 460 улиц.

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