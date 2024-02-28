Кулеба обратился к ЕС с жестким заявлением / Коллаж 24 Канала (Getty Images)
Дмитрий Кулеба обратился к Европе из-за протеста фермеров. Глава МИД заявил, что мы не будем "козлом отпущения, который будет терпеть все эти безосновательные нападки".
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В интервью "Голосу Америки" министр сказал, что ситуация с протестами фермеров очень сложная и очень простая одновременно. Кулеба объяснил, что ситуация сложная, потому что не только в Польше переложили всю ответственность за проблемы европейских фермеров на Украину, пишет 24 Канал.
Почему никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих, – заявил Дмитрий Кулеба.