В інтерв'ю "Голосу Америки" міністр сказав, що ситуація з протестами фермерів дуже складна та дуже проста водночас. Кулеба пояснив, що ситуація складна тому, що не тільки в Польщі відбулося звалення всієї відповідальності за проблеми європейських фермерів на Україну, пише 24 Канал.

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Що сказав Кулеба про ситуацію з протестом фермерів

Чомусь ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на європейський ринок... Чомусь ніхто з європейських фермерів не бореться із зерном, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників,

– заявив Дмитро Кулеба.