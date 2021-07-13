Об этом рассказал в эфире 24 каналу депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. В парламенте Литвы 13 июля 2021 года приняли особую резолюцию об отражении гибридной атаки. Одной из таких атак признали наплыв мигрантов из "вражеской страны" – Беларуси.

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Мы не будем ждать ситуации, которая состоялась в Крыму в 2014 году, когда была гибридная атака,

– подчеркнул Ауштрявичюс.

По его словам, Беларусь под руководством Лукашенко "забрасывает" людей в пограничный район и помогает им перейти границу с Литвой и соответственно Евросоюзом. Поэтому "беженцев" из Ирака, Ирана и Сирии прямо называют нелегальными мигрантами и будут сдерживать на границе.

Санкции для Беларуси и поглощение Кремлем

Литовский политик отметил, что введение санкций со стороны ЕС в отношении Беларуси толкает Лукашенко в интеграции в Россию. К тому же это будет не интеграция двух равных государств, а поглощение Россией Беларуси. Этот процесс зависит исключительно от интересов российского президента Владимира Путина.

"Это основано на возможностях Путина создать такие условия для Минска, что он не сможет отказаться от определенных действий, которые приведут к поглощению", – отметил Ауштрявичюс.

Обратите внимание! Отказ Беларуси защищать ЕС от незаконных мигрантов в Литве оценили как гибридную агрессию и "ответ" за нежелание поддержать сфальсифицированные выборы. Литва также не захотела выдать Лукашенко белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. Россия формирует дивизию у границ Литвы: для защиты от нападения и нелегальных мигрантов построят стену на литовско-белорусской границе.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс о поглощении Беларуси Россией: смотрите видео