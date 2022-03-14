Юлия Латынина написала: "Киев снова станет столицей Руси. Москва будет столицей Орды". Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире 24 канала ответил на слова журналистки.

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"Не будет никакой ни московской, ни Киевской Руси. Будет нормальная Украина – член европейского сообщества и, предполагаю, НАТО. Пусть забудут об иллюзиях", – заявил Ярослав Грицак.

Почему Россия посягает на историю Украины

Профессор посоветовал россиянам распрощаться с тем, что Украина и Россия когда-нибудь будут вместе.

В то же время Ярослав Грицак объяснил, в чем причина посягательства, в частности Путина, на историю Украины. По его словам, россияне пишут историю не России, а "государства российского".

Важная разница. Мы не пишем историю Украинского Государства, а пишем – Украины, общества. У них "государство" – это династия, если она тянется от Руси – это "одно и то же государство",

– сказал профессор УКУ.

О соответствующем механизме даже нечего говорить, отметил Ярослав Грицак, но беда в том, что российское общество никогда не будет освобождено от "государства российского".

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