Юлія Латиніна написала: "Київ знову стане столицею Русі. Москва буде столицею Орди". Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі 24 каналу відповів на слова журналістки.

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"Не буде ніякої ні московської, ні Київської Русі. Буде нормальна Україна – членкиня європейської спільноти і, припускаю, НАТО. Нехай забудуть про ілюзії", – заявив Ярослав Грицак.

Чому Росія зазіхає на історію України

Професор порадив росіянам розпрощатися з тим, що Україна та Росія коли-небудь будуть разом.

Водночас Ярослав Грицак пояснив, у чому причина зазіхання, зокрема Путіна, на історію Україну. За його словами, росіяни пишуть історію не Росії, а "государства российского".

Важлива різниця. Ми не пишемо історію Української Держави, а пишемо – України, суспільства. У них "государство" – це династія, якщо вона тягнеться від Русі – це "одна і та сама держава",

– сказав професор УКУ.

Про відповідний механізм навіть нема що говорити, зазначив Ярослав Грицак, але біда в тому, що російське суспільство ніколи не визволиться від "російської держави".

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