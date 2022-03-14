В своем видео Виталий Ким призвал людей не верить фейковым новостям. Кроме того, он объяснил, почему информация, распространяемая в сети, не имеет ничего общего с реальностью.

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Российским военным понадобится идти день

Глава Николаевщины подчеркнул, что в пабликах "разгоняют" информацию о вероятной танковой атаке в 14:00.

Он отметил, что рядом с городом нет ни колонн, ни группировок вражеских войск, которые могли бы это сделать. Более того, чтобы дойти до Николаева им понадобится день. Поэтому, говорит Виталий Ким, о танковой атаке в 14:00 не может быть и речи.

Ищите тех, кто это распространяет, баньте, жалуйтесь, анализируйте,

– призвал глава Николаевщины.

Смотрите видеообращение Виталия Кима к горожанам:

Ранее Виталий Ким сделал особый подарок полиции. Он подарил им машину, но совсем непривычную как для правоохранителей.

Правоохранители неоднократно жаловались на то, что орки часто кивают пятками. Поэтому глава Николаевской ОВА принял это во внимание и предоставил им более быструю машину – кабриолет BMW.

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