У своєму відео Віталій Кім закликав людей не вірити фейковим новинам. Крім того, він пояснив, чому інформація, яка поширюється в мережі, немає нічого спільного з реальністю.

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Російським військовим знадобиться йти день

Очільник Миколаївщини підкреслив, що у пабліках "розганяють" інформацію про ймовірну танкову атаку о 14:00.

Він наголосив на тому, що поруч з містом нема ані колон, ані угруповань ворожих військ, які могли б це зробити. Ба більше, щоб дійти до Миколаєва їм знадобиться день. Тож, каже Віталій Кім, про танкову атаку об 14:00 не може бути й мови.

Шукайте тих, хто це поширює, баньте, скаржтеся, аналізуйте,

– закликав глава Миколаївщини.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма до містян:

Раніше Віталій Кім зробив особливий подарунок поліції. Він подарував їм машину, але зовсім незвичну як для правоохоронців.

Правоохоронці неодноразово скаржилися на те, що орки часто кивають п'ятами. Тож глава Миколаївської ОВА взяв це до уваги та надав їм швидшу машину – кабріолет BMW.

До теми – Ворожих резервів залишиться на 10 днів, – Арестович– дивіться відео: