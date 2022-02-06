Такое мнение высказал в эфире 24 канала журналист Роман Цимбалюк. Он заверил, что не верит в измену со стороны украинской власти.
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"Нет, этого не будет никогда. В измену я не верю", – сказал он.
Цимбалюк: Общество не будет воспринимать
По его словам, если бы команда Владимира Зеленского и привезла такие результаты из Берлина – общество не промолчало бы.
Это не будет воспринимать украинское общество, не зависимо от того, кто за кого голосовал,
– пояснил журналист.
"Надо вести переговоры очень просто. Минские соглашения? Хорошо, назовем их как угодно – минские, карибские, мадагаскарские... Мы ведем переговоры только так, чтобы эта территория была возвращена под юрисдикцию Украины, потому что это ее часть. Точка", – подытожил Цимбалюк.
Роман Цимбалюк в эфире 24 канала: смотрите видео
Последняя нормандская встреча
- Предварительные переговоры в нормандском формате состоялись 26 января в Париже. Продолжалась встреча 8 часов.
- Стоит отметить, что эту встречу считают возобновлением формата – она состоялась впервые после 2019 года.
- Советники подчеркнули, что на Донбассе необходимо прекратить огонь.
- Также подтвердили, что минские соглашения являются основополагающими.
- Говорили и о значении активизации работы Трехсторонней контактной группы.