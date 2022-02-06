Такое мнение высказал в эфире 24 канала журналист Роман Цимбалюк. Он заверил, что не верит в измену со стороны украинской власти.

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"Нет, этого не будет никогда. В измену я не верю", – сказал он.

Цимбалюк: Общество не будет воспринимать

По его словам, если бы команда Владимира Зеленского и привезла такие результаты из Берлина – общество не промолчало бы.

Это не будет воспринимать украинское общество, не зависимо от того, кто за кого голосовал,

– пояснил журналист.

"Надо вести переговоры очень просто. Минские соглашения? Хорошо, назовем их как угодно – минские, карибские, мадагаскарские... Мы ведем переговоры только так, чтобы эта территория была возвращена под юрисдикцию Украины, потому что это ее часть. Точка", – подытожил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк в эфире 24 канала: смотрите видео

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