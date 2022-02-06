Таку думку висловив в ефірі 24 каналу журналіст Роман Цимбалюк. Він запевнив, що не вірить у зраду з боку української влади.

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"Ні, цього не буде ніколи. В зраду я не вірю", – сказав він.

Цимбалюк: Суспільство не сприйматиме

За його словами, якби команда Володимира Зеленського й привезла такі результати з Берліну – суспільство не промовчало б.

Це не сприйматиме українське суспільство, не залежно від того, хто за кого голосував,

– пояснив журналіст.

"Треба вести перемовини дуже просто. Мінські угоди? Добре, назвемо їх як завгодно – мінські, карибські, мадагаскарські… Ми ведемо перемовини тільки так, щоб ця територія була повернута під юрисдикцію України, бо це її частина. Крапка", – підсумував Цимбалюк.

Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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