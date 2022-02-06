Таку думку висловив в ефірі 24 каналу журналіст Роман Цимбалюк. Він запевнив, що не вірить у зраду з боку української влади.
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"Ні, цього не буде ніколи. В зраду я не вірю", – сказав він.
Цимбалюк: Суспільство не сприйматиме
За його словами, якби команда Володимира Зеленського й привезла такі результати з Берліну – суспільство не промовчало б.
Це не сприйматиме українське суспільство, не залежно від того, хто за кого голосував,
– пояснив журналіст.
"Треба вести перемовини дуже просто. Мінські угоди? Добре, назвемо їх як завгодно – мінські, карибські, мадагаскарські… Ми ведемо перемовини тільки так, щоб ця територія була повернута під юрисдикцію України, бо це її частина. Крапка", – підсумував Цимбалюк.
Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу: дивіться відео
Остання нормандська зустріч
- Попередні перемовини у нормандському форматі відбулися 26 січня у Парижі. Тривала зустріч 8 годин.
- Варто зауважити, що цю зустріч вважають відновленням формату – вона відбулась вперше після 2019 року.
- Радники наголосили, що на Донбасі необхідно припинити вогонь.
- Також підтвердили, що мінські угоди є засадничими.
- Говорили й про значення активізації роботи Тристоронньої контактної групи.