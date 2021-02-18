Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с лидером России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля 2021 года. По словам политика, он не будет просить у Кремля денег.

Президенты обсудят "некоторые направления их сотрудничества". Об этом Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Интересно Роскошные резиденции, элитные авто, самолеты и велосипеды: чем владеет диктатор Лукашенко

Мы с Путиным давно договорились, что встретимся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда, в России бывает, некоторые подхватят, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда просить". Нет, я не еду туда чего-то просить,

– подчеркнул Лукашенко.

Он добавил: "Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не намерены просить".

Лукашено встретится с Медведевым

Во время визита Лукашенко в Россию, самопровозглашенный президент также встретится с заместителем руководителя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

"Думаю, что и с Медведевым встретимся, договорились встретиться. И обсудим важные вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее – обеспечение обороны, безопасности нашего государства", – подчеркнул Лукашенко.

Обратите внимание! Журналист Алексей Печий предполагал, что Лукашенко будет просить у Путина деньги якобы на достройку Белорусской атомной электростанции, которую многие критикуют в Евросоюзе. Однако на самом деле, по словам Печия, деньги должны были использовать для того, чтобы склонить чиновников к режиму самопровозглашенного президента. Путин якобы должен был дать эти деньги, потому что протесты в России, являются продолжением протестов в Беларуси.