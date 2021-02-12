Александр Лукашенко уже в конце февраля 2021 года снова полетит в Сочи, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. На этот раз самопровозглашенный президент Беларуси будет выпрашивать у главы Кремля 3 миллиарда долларов нового кредита.

Именно поэтому 11 февраля, во время Всенародного белорусского собрания, Лукашенко назвал Россию – единственным другом и товарищем Беларуси. Такое мнение в своем блоге "Теории заговора" высказал журналист Алексей Печий.

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Для чего Лукашенко новый кредит от Путина

По словам журналиста, полученные от России деньги якобы пойдут на достройку Белорусской атомной электростанции, запуск которой активно критикуют в Евросоюзе.

Но очевидно, что эти деньги пойдут вовсе не на АЭС, а на поддержание лояльности белорусских чиновников к режиму Лукашенко,

– отметил Алексей Печий.

Что известно о строительстве БелАЭС? Первую белорусскую атомную электростанцию ​​в Островке Гродненской области строили в течение 10 лет. Пуск первого энергоблока АЭС состоялся 7 ноября 2020 года. Основной партнер Беларуси в проектах по строительству – российская компания "Атомстройэкспорт". Полный запуск станции запланирован на 2022 год. Латвия, Литва и Эстония были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС. 9 ноября на БелАЭС произошла авария – взорвались трансформаторы напряжения. Поэтому производство электроэнергии прекратили из-за необходимости замены определенного оборудования. Источник: "Википедия"

Журналист рассказал, что экс-министр культуры Беларуси и член Координационного совета Павел Латушко обнародовал интересные данные о неофициальных выплатах чиновникам.

Говорится о том, что каждый чиновник, лояльный к режиму Лукашенко, получает дополнительную зарплату в конверте. Деньги они получают не в белорусских рублях, а в евро. По словам Латушко, рядовые чиновники получают по 600 евро в месяц. А вот лояльность высоких чинов оценивается в тысячи.

"И даже не сомневайтесь, Путин эти деньги даст. Ведь протест в России – продолжение протеста в Беларуси", – подытожил автор блога "Теории заговора".

Что известно о встрече Путина и Лукашенко в 2020 году

14 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в российском Сочи. Переговоры проходили в формате тет-а-тет в резиденции Путина "Бочаров поток".

Самопровозглашенный президент Беларуси во время встречи подтвердил намерение внести изменения в Конституцию. Глава Кремля поддержал проведение конституционной реформы.

Россия также предоставила Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

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