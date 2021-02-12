Олександр Лукашенко вже в кінці лютого 2021 року знову полетить в Сочі, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Цього разу самопроголошений президент Білорусі буде випрошувати в очільника Кремля 3 мільярди доларів нового кредиту.

Саме тому 11 лютого, під час Всенародних білоруських зборів, Лукашенко назвав Росію – єдиним другом і товаришем Білорусі. Таку думку у своєму блозі "Теории заговора" висловив журналіст Олексій Печій.

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Для чого Лукашенку новий кредит від Путіна

За словами журналіста, отримані від Росії гроші нібито підуть на добудову Білоруської атомної електростанції, запуск якої активно критикують в Євросоюзі.

Але очевидно, що ці гроші підуть зовсім не на АЕС, а на підтримку лояльності білоруських чиновників до режиму Лукашенка,

– відзначив Олексій Печій.

Що відомо про будівництво БілАЕС? Першу білоруську атомну електростанцію в Острівці Гродненської області будували протягом 10 років. Пуск першого енергоблоку АЕС відбувся 7 листопада 2020 року.



Основний партнер Білорусі в проєкті з будівництва — російська компанія "Атомстройекспорт". Повний запуск станції заплановано на 2022 рік. Латвія, Литва та Естонія були категорично проти запуску реактора через проблеми безпеки АЕС.



9 листопада на БілАЕС сталася аварія – вибухнули трансформатори напруги. Тож вироблення електроенергії припинили через необхідність заміни певного обладнання.



Джерело: "Вікіпедія"

Журналіст розповів, що ексміністр культури Білорусі і член Координаційної ради Павло Латушко оприлюднив цікаві дані про неофіційні виплати чиновникам.

Мовиться про те, що кожний посадовець, лояльний до режиму Лукашенка, отримує додаткову зарплату в конверті. Гроші вони отримують не в білоруських рублях, а в євро. Зі слів Латушка, пересічні чиновники отримують по 600 євро в місяць. А от лояльність високих чинів оцінюється в тисячі.

"І навіть не сумнівайтеся, Путін ці гроші дасть. Адже протест у Росії – продовження протесту в Білорусі", – підсумував автор блогу "Теории заговора".

Що відомо про зустріч Путіна у Лукашенка у 2020 році

14 вересня Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрілися в російському Сочі. Переговори відбувалися у форматі тет-а-тет в резиденції Путіна "Бочаров потік".

Самопроголошений президент Білорусі під час зустрічі підтвердив намір внести зміни до конституції. Очільник Кремля підтримав проведення конституційної реформи.

Росія також надала Білорусі кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

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