Ее никто не накажет, – Арестович отреагировал на объятия Магучих с россиянкой на Олимпиаде

Алексей Арестович считает, что Ярославу Магучих не следует осуждать за объятия с россиянкой на Олимпиаде-2020. Спортсменка сделала это на эмоциях.

Программа МОК предусматривает фото победителей, но на пьедестале. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Я не осуждаю, потому что понимаю, как это произошло. Она просто сфотографировалась на эмоциях,

– сказал Арестович.

Он отметил, что Магучих с этой россияной соревновалась несколько чемпионатов подряд, поэтому и сделала фото. По словам Арестовича, спортсменка не слишком раздумывала о любых информационно-психологических операциях, которые могут проводить российские спецслужбы. Спикер добавил, что россияне сразу использовали верность спортивных традиций как повод для своей пропаганды.

Магучих не будут наказывать

Арестович сказал, что он бы на уровне Олимпийского комитета Украины просто заявил протест МОК, сказав, что украинские спортсмены не фотографируются с российскими. Похожие случаи есть. Например, израильские не фотографируются с иранскими.

Ее никто не накажет, с ней, скорее всего поговорят (в Минобороны – 24 канал), как это было. Во-вторых, спросят, какова ее собственная оценка этого, – подытожил Арестович.

Что этому предшествовало