Ее никто не накажет, – Арестович отреагировал на объятия Магучих с россиянкой на Олимпиаде
Источник:24 канал
Алексей Арестович считает, что Ярославу Магучих не следует осуждать за объятия с россиянкой на Олимпиаде-2020. Спортсменка сделала это на эмоциях.
Программа МОК предусматривает фото победителей, но на пьедестале. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Я не осуждаю, потому что понимаю, как это произошло. Она просто сфотографировалась на эмоциях,
– сказал Арестович.
Он отметил, что Магучих с этой россияной соревновалась несколько чемпионатов подряд, поэтому и сделала фото. По словам Арестовича, спортсменка не слишком раздумывала о любых информационно-психологических операциях, которые могут проводить российские спецслужбы. Спикер добавил, что россияне сразу использовали верность спортивных традиций как повод для своей пропаганды.
Магучих не будут наказывать
Арестович сказал, что он бы на уровне Олимпийского комитета Украины просто заявил протест МОК, сказав, что украинские спортсмены не фотографируются с российскими. Похожие случаи есть. Например, израильские не фотографируются с иранскими.
Ее никто не накажет, с ней, скорее всего поговорят (в Минобороны – 24 канал), как это было. Во-вторых, спросят, какова ее собственная оценка этого, – подытожил Арестович.
Что этому предшествовало
- На Олимпиаде Магучих получила бронзовую медаль за прыжки в высоту. В то же время россиянка получила "золото".
- После окончания соревнований спортсменки обнялись и накрылись флагами.
- В Украине возмутились из-за такого шага. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что спортсмены должны понимать – в Украине продолжается война.
- Украинский каратист Станислав Горуна вступился за девушку, заявив, что спорт – вне политики.
- Также вступился за Магучих и мэр Днепра Борис Филатов и спортсменка Ольга Саладуха.