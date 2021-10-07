Об этом сообщила во время пресс-конференции глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко. Она подчеркнула, что в случае отстранения, зарплаты Мецгеру не будут платить.

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Мецгер не получает зарплаты и не присутствует на рабочем месте

Наблюдательный совет отстранил главу правления Мецгера без получения зарплаты и присутствия его на рабочем месте,
– сказала Гордиенко.

Выплата шести размеров среднемесячного заработка – требование закона. Поэтому в наблюдательном совете решили назначить исполняющего обязанности и передать ему все полномочия Мецгера. Пока эту должность занял Сергей Ермаков.

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Что известно о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке"

  • 4 октября журналисты "Схем" брали интервью у главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
  • Один из вопросов журналистов разозлил Мецгера. Он приказал охране отобрать камеру и стереть видео.
  • Пока видео удаляли, журналиста и оператора удерживали силой.
  • Впоследствии журналистам удалось восстановить запись.
  • По факту нападения полиция начала уголовное производство.
  • Мецгер извинился и сказал, что уходит с должности.