Об этом сообщила во время пресс-конференции глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко. Она подчеркнула, что в случае отстранения, зарплаты Мецгеру не будут платить.

К теме Нападавшим на журналистов "Схем" грозит самое жесткое наказание

Мецгер не получает зарплаты и не присутствует на рабочем месте

Наблюдательный совет отстранил главу правления Мецгера без получения зарплаты и присутствия его на рабочем месте,

– сказала Гордиенко.

Выплата шести размеров среднемесячного заработка – требование закона. Поэтому в наблюдательном совете решили назначить исполняющего обязанности и передать ему все полномочия Мецгера. Пока эту должность занял Сергей Ермаков.

Обратите внимание! Мецгеру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" уже вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов. Кто второй подозреваемый – пока неизвестно. От работы отстранили директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.

Актуально Денисова осудила нападение на журналистов "Схем" и обратилась к Венедиктовой и Клименко

Что известно о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке"