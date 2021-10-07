Про це повідомила під час пресконференції голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко. Вона наголосила, що у випадку відсторонення, зарплати Мецгеру не платитимуть.
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Мецгер не отримує зарплати і не присутній на робочому місці
Наглядова рада відсторонила голову правління Мецгера без отримання зарплати та присутності його на робочому місці,
– сказала Гордієнко.
Виплата шести розмірів середньомісячного заробітку – вимога закону. Отож у наглядовій раді вирішили призначити виконувача обов'язків та передати йому усі повноваження Мецгера. Поки що цю посаду обійняв Сергій Єрмаков.
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Що відомо про напад на журналістів в "Укрексімбанку"
- 4 жовтня журналісти "Схем" брали інтерв'ю у голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.
- Одне з питань журналістів розлютило Мецгера. Він наказав охороні відібрати камеру і стерти відео.
- Поки відео видаляли, журналіста та оператора утримували силою.
- Згодом журналістам вдалось відновити запис.
- За фактом нападу поліція розпочала кримінальне провадження.
- Мецгер вибачився та сказав, що іде з посади.