В то же время глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что не видит причин делать информационный ажиотаж вокруг грядущих выходных.

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Козицкий призвал львовян быть осмотрительными

Глава Львовской ОВА напомнил, что война на территории Украины длится уже 72 дня.

Мы не можем быть уверены, что в любой момент в любой населенный пункт нашей страны не прилетит российская ракета,

– заявил он.

Он призвал население быть осмотрительными:

не брать в руки подозрительные предметы,

сообщать о подозрительных людях и автомобилях в полицию и СБУ,

не снимать и не фотографировать неопознанные летательные аппараты, а сразу сообщать о них в чат-бот "Шось летить" в телеграме: @rusrocketfly_bot.

Напомним, чтобы ускорить уничтожение врага и минимизировать дезинформацию, Львовская ОВА совместно с IT-специалистами разработала специальный чат-бот, позволяющий сообщить о подозрительных объектах в небе. Раньше мы рассказывали, как им пользоваться.

Как пройдет День памяти и примирения во Львовской области

По словам Козицкого:

массовых событий во Львовской области на протяжении 7 – 9 мая ОВА не планирует,

День памяти и примирения будем отмечать без скоплений людей,

патрули будут работать в усиленном режиме,

комендантский час на территории Львовщины, как длился, так и продлится: с 23:00 до 05:00.

Какие меры безопасности будут внедрены в других городах

В Одесской области решили ввести удлиненный комендантский час на 9 мая. Следовательно, он начнется в 22:00 8 мая и продлится до 05:00 10 мая.

Удлиненный комендантский час вводят и в Запорожье. Правда, по решению военных, он продлится с 19:00 воскресенья 8 мая до 5:00 вторника 10 мая.

В Киеве в течение 8 – 9 мая решили не вводить новый комендантский час. В эти дни в столице Украины усилят патрулирование.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вообще призвал жителей покинуть город на выходные. По словам городского головы, местные власти отменили все массовые мероприятия с 7 – 9 мая.

В Днепре и Харькове изменения комендантского часа не планируются, однако главы городов призвали воздержаться от возложения цветов возле памятников и мемориалов.